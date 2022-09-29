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Нова Пошта оголосила суттєву знижку на доставку у неділю

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Нова Пошта оголосила суттєву знижку на доставку у неділю - фото 1

Український сервіс доставляння "Нова Пошта" оголосив про -30% на вартість відправки посилок саме у неділю. Читайте далі та дізнайтеся, які умови такої акції!

До кінця жовтня кожної неділі у "Новій Пошті" буде зменшена вартість на доставлення – мінус 30%.

І ще: Нова пошта знижує ціни на доставлення посилок з України в Польщу у 2,5 раза

Тобто такі умови діятимуть 2, 9, 16, 23 і 30 жовтня.

Дія такої акції поширюється на посилки вагою до 30 кілограмів, якщо у відділення чи на адресу, а також на посилки вагою до 20 кілограмів у поштомат по Україні. Обмежень у кількості таких посилок немає.

Цікаво, що знижка -30% доступна для всіх користувачів і навіть для бізнес-клієнтів, які можуть поєднувати її з іншими знижками.

Така знижка НЕ діє на відправлення документів, доплати за адресне обслуговування, пакування, комісію за оцінювальну вартість тощо.

Нова Пошта оголосила суттєву знижку на доставку у неділю - фото 513785

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