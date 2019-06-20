В Україні посилять ліміти на закордонні посилки: як розрахувати вартість

Зараз без сплати податків можна отримати відправлення, вартість яких не перевищує 100 євро. А вже з 1 липня в Україні посилюються ліміти на посилки з-за кордону. Розповідаємо, як розрахувати вартість закордонних посилок.

Зокрема, за товар, який коштує дорожче зазначеної суми, доведеться заплатити податок на додану вартість у 20% і 10% мита. Крім того, для підакцизних товарів потрібно буде сплатити акциз. До таких товарів відносять:

І ще: Бутерброд із салом і часником: наскільки подорожчав український бургер

спирт, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ;

автомобілі та кузови для них і інша продукція.

Якщо сума посилки перевищує 100 євро – потрібно буде платити податки

Податки платяться не з усієї суми, а тільки з різниці, яка є вищою за встановлену вартість у 100 євро.

Наприклад, при замовленні на зарубіжному сайті товару вартістю 160 євро, ПДВ потрібно буде заплатити тільки з цих 60 євро – 12 євро (20% від 60) і ще плюс 10% мита – 6 євро. Тобто загальна вартість замовлення вам обійдеться у 178 євро.

Нововведення накладають функції податкового агента на поштових операторів, тому оплатити податки можна буде на пошті при отриманні посилки. При розрахунку вартості товару будуть застосовувати офіційний курс, встановлений Національним банком України.

Читайте також: День Конституції України 2019: дата, коли буде додатковий вихідний