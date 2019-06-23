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Не вміють економити: в цих країнах Європи люди витрачають найбільше грошей

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На широку ногу живуть мешканці Люксембургу - фото 1
На широку ногу живуть мешканці Люксембургу

Європейське агентство статистики Eurostat опублікувало звіт про витрати на життя європейців. Тепер ви будете знати, в якій країні витрачають найбільше грошей в Європі.

На "найширшу ногу" живуть люксембуржці: вони витрачають на 32% більше, ніж середньостатистичний мешканець Євросоюзу.

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На другій сходинці розмістилися німці: вони витрачають на 21% більше, ніж у середньому по ЄС. На третій – австрійці: їх показник – на 16% більше.

Найбільше витрачають люксембуржці - фото 336012

У цілому жителі 10 країн ЄС з 28 витрачають більше, ніж в середньому:

  • Люксембург
  • Німеччина
  • Австрія
  • Данія
  • Великобританія
  • Нідерланди
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Швеція
  • Франція

Найскромніші витрати в Євросоюзі – у жителів Болгарії: вони витрачають на 44% менше за середній показник. Трохи більше витрачають хорвати й угорці (на 40% менше за середній).

У дослідженні Eurostat оцінювалася загальна вартість товарів і послуг, якими доводиться користуватися жителям ЄС. Також враховувалися безкоштовні послуги, які надають країни і некомерційні організації: наприклад, благодійні концерти та доброустрій публічних просторів.

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Джерело: Eurostat
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