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Не вміють економити: в цих країнах Європи люди витрачають найбільше грошей
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Європейське агентство статистики Eurostat опублікувало звіт про витрати на життя європейців. Тепер ви будете знати, в якій країні витрачають найбільше грошей в Європі.
На "найширшу ногу" живуть люксембуржці: вони витрачають на 32% більше, ніж середньостатистичний мешканець Євросоюзу.
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На другій сходинці розмістилися німці: вони витрачають на 21% більше, ніж у середньому по ЄС. На третій – австрійці: їх показник – на 16% більше.
У цілому жителі 10 країн ЄС з 28 витрачають більше, ніж в середньому:
- Люксембург
- Німеччина
- Австрія
- Данія
- Великобританія
- Нідерланди
- Фінляндія
- Бельгія
- Швеція
- Франція
Найскромніші витрати в Євросоюзі – у жителів Болгарії: вони витрачають на 44% менше за середній показник. Трохи більше витрачають хорвати й угорці (на 40% менше за середній).
У дослідженні Eurostat оцінювалася загальна вартість товарів і послуг, якими доводиться користуватися жителям ЄС. Також враховувалися безкоштовні послуги, які надають країни і некомерційні організації: наприклад, благодійні концерти та доброустрій публічних просторів.
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