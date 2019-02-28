В Україні знайшли рідкісний довоєнний Mercedes

На такому транспорті їздив сам імператор Японії / Hemmings Motor News

Надзвичайно рідкісний і престижний автомобіль помітили в Україні. Унікальна знахідка датується тисяча дев'ятсот тридцять вісім роком.

У Хмельницький сервісний центр МВС приїхав унікальний автомобіль – MERCEDES-BENZ 230 1938 року випуску.

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На такому транспорті їздив сам імператор Японії Хірохіто, Папа Римський, президент рейху Пауль фон Гінденбург і Герман Герінг. Таких машин було виготовлено лише 770 штук.

Останнім часом українські автолюбителі все частіше фіксують такі знахідки: у закинутих гаражах і сараях. Деякі з екземплярів потребують серйозної реставрації і коштів.

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