Автоексперти обрали найкращі дводверні моделі для чоловіків

Дехто скаже, що кузов "купе" створений для егоїстів: крім водія і одного пасажира комфорту більше немає ні в кого. Однак, чоловіки теж люблять спритні дводверні машини і тому експерти склали добірку з найбільш крутих моделей.

Перше місце займає Chevrolet Corvette ZR1 з компресорним 6,2-літровим V8, потужність якого становить 765 к.с. Друге місце займає Porsche 718 Cayman, під капотом якого захований 2,0-літровий 300-сильний агрегат.

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2019 Chevrolet Corvette

2021 Porsche 718 Cayman

Працює силова установка у парі з 6-ступінчастою механічною трансмісією, що неодмінно можна назвати атрибутом справжнього чоловіка. Замикає першу трійку Nissan 370Z. Цей спорткар отримав 3,7-літровий V6 потужністю 328 к.с. А брутальний дизайн і швидкісні характеристики моделі підійдуть як офісному працівнику, так і директору великої фірми.

2017 Nissan 370Z

Також до рейтингу увійшло німецьке преміальне купе Mercedes-Benz SL і баварське BMW M2 в модифікації Competition. Обидва ці автомобіля потрапили до рейтингу завдяки їх спортивним звичкам і стильному дизайну.

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