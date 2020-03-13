В Україні знайшли найкрасивішу дівчину-арбітра, яка є копією Міли Куніс: фотопорівняння

В Україні виявили найкрасивішу дівчину-арбітра. 22-річна Ірина Рачинська обслуговує матчі української Прем'єр-ліги U-19 і є майже точною копією голлівудської актриси Міли Куніс. Дивіться фотопорівняння і самі переконаєтеся!

Відомо, що нещодавно Ірина закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича з червоним дипломом. Цікаво й те, що 36-річна Міла Куніс – відома голлівудська актриса – теж народилася в Чернівцях. Сім'я Куніс емігрувала в США в 1991 році, коли Мілі було тільки 7 років.

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Варто відзначити, що, попри феноменальну схожість і спільні корені, Ірина Рачинська не є родичкою Міли Куніс. Хоча навряд чи хтось зміг би розрізнити дівчат, якби побачив їх на вулиці разом.

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