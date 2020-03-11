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Хто це? Сестра Кім Кардашян в купальнику опинилась у центрі уваги мережі
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Зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян потішила прихильників пікантним фото в купальнику, на якому позує одразу тричі. Але отримала не лише компліменти, а й здивовані коментарі.
35-річна американська телезірка та бізнесвумен Хлої Кардашян не відстає від своїх сестер за курйозною популярністю. Білявка активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 106 млн підписників. Щоправда, не лише фанати стежать за життям сестри Кім, а й критики. Все тому, що жінка інколи перегинає палку з використання фоторедакторів, перетворюючи своє тіло та обличчя у лялькове.
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Нещодавно зірка опублікувала фото в купальнику на якому позує з різних ракурсів. За короткий час допис зібрав понад 1,7 мільйона лайків та тисячі коментарів. Але серед них не всі були хвалебні, адже частина користувачів спершу взагалі не впізнала модель, оскільки майже всі дівчата Кардашян тепер виглядають однаково або ж нагадують Beyonce. Ще дехто не втримався від критики щодо реальності форм Хлої та надмірною кількістю фотошопу.
А ось для порівняння фото сестер Кім Кардашян та Кайлі Дженнер:
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