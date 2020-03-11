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Хто це? Сестра Кім Кардашян в купальнику опинилась у центрі уваги мережі

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Хто це? Сестра Кім Кардашян в купальнику опинилась у центрі уваги мережі - фото 1

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян потішила прихильників пікантним фото в купальнику, на якому позує одразу тричі. Але отримала не лише компліменти, а й здивовані коментарі.

35-річна американська телезірка та бізнесвумен Хлої Кардашян не відстає від своїх сестер за курйозною популярністю. Білявка активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 106 млн підписників. Щоправда, не лише фанати стежать за життям сестри Кім, а й критики. Все тому, що жінка інколи перегинає палку з використання фоторедакторів, перетворюючи своє тіло та обличчя у лялькове.

І ще: Українська Кардашян у надвідвертому бікіні завела мережу

Нещодавно зірка опублікувала фото в купальнику на якому позує з різних ракурсів. За короткий час допис зібрав понад 1,7 мільйона лайків та тисячі коментарів. Але серед них не всі були хвалебні, адже частина користувачів спершу взагалі не впізнала модель, оскільки майже всі дівчата Кардашян тепер виглядають однаково або ж нагадують Beyonce. Ще дехто не втримався від критики щодо реальності форм Хлої та надмірною кількістю фотошопу.

instagram.com/khloekardashian - фото 391546
instagram.com/khloekardashian

А ось для порівняння фото сестер Кім Кардашян та Кайлі Дженнер:

instagram.com/kimkardashian - фото 391547
instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kyliejenner - фото 391550
instagram.com/kyliejenner

Читайте також: Кім Кардашян порівняли з покемоном, і це неможливо розбачити (фото)

Джерело: Радіо МАСКИМУМ
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