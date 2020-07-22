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В Україні знайшли гігантський гриб: вражаюче фото

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Гриб-дощовик - фото 1
Гриб-дощовик / facebook

В Україні знайшли величезний гриб, який за своїми розмірами перевищує футбольний м'яч. Це гриб-дощовик, який в народі називають "порхавка".

Гриби-дощовики належать до роду шампіньйонних і вирощують їх на ставках території ДП "Колківське лісове господарство". Гриб-гігант, який виявили в цьому році в господарстві, показали на сторінці підприємства у Facebook.

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В Україні знайшли гігантський гриб: вражаюче фото - фото 416930

Наукова назва (Lycoperdon) – рід грибів сімейства шампіньйонних (Agaricaceae), а вони ростуть на ставках території ДП "Колківське ЛГ" та щорічно вражають своєю величиною, – йдеться в повідомленні.

Працівники підприємства зазначили, що у них є власна прикмета, яка з'явилася за роки спостережень за грибами-дощовиками. Чим більші ростуть ці гриби, тим більший буде й врожай лісових грибів в цьому році. Примітно, що гриби-дощовики в цьому році зросли гігантськими, і якщо вірити прикметам, то грибний сезон буде відмінним.

Дощовики не надто користуються популярністю серед грибників, оскільки вони вбирають вологу і стають після сильних дощів желеподібними. У них міститься багато вітамінів і корисних властивостей. У їжу годяться тільки молоді дощовики, у яких всередині ще не утворилися пори, а м'якоть соковита і м'ясиста. Зазвичай їх вживають в смаженому вигляді.

В Україні знайшли гігантський гриб: вражаюче фото - фото 416931
В Україні знайшли гігантський гриб: вражаюче фото - фото 416932

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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