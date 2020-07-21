Індекс Біг-Мака показав, яким мав би бути реальний курс гривні у 2020 році

The Economist опублікували традиційний "індекс Біг-Мака". Це дослідження оцінює вартість однойменного бургера з мережі фастфудів McDonald's у різних країнах у порівнянні з його ціною у США (базовим показником). Згідно з ним, українська гривня посіла 4 місце серед найбільш недооцінених валют світу.

Станом на липень в американських ресторанах бігмак коштує $ 5,71, натомість в Україні – 59 гривень (трішки більше, ніж 2 долари). Таким чином, валюта виявилася недооціненою на 61,9% у порівнянні з американським доларом. За "індексом Біг-Мака" курс української гривні повинен становити 10,33, а в реальності – 27,13.

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Серед найбільш недооцінених валют гривню обігнали тільки південноафриканський ранд (-67,4%), російський рубль (-66,5%) і турецька ліра (-64,3%). А найбільш переоцінена валюта – швейцарський франк, з показником 20,9%.

The Economist розраховують "індекс Біг-Мака" щорічно з 1986 року. Це дослідження спрямоване на визначення "справедливої" вартості валют на основі їх купівельної спроможності.

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