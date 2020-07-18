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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у липні

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сезонні овочі та фрукти у липні - фото 1
сезонні овочі та фрукти у липні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у липні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у липень

  • баклажани
  • цвітна капуста
  • огірки
  • фенхель
  • крес-салат
  • зелений горошок
  • кабачки
  • молода картопля
  • помідори
  • квасоля
  • болгарський перець
  • броколі
  • морква
  • селера
  • качановий салат
  • цибуля-порей
  • салат латук
  • цибуля ріпчаста
  • горох
  • редис
  • червона капуста
  • листяний салат
  • редька
  • шавлія
  • щавель
  • кріп
  • петрушка
  • зелена цибуля
  • м'ята
  • опеньки
  • білий гриб
  • підосичники
  • лисички
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у липні - фото 416370

Сезонні фрукти та ягоди у липні

  • полуниця
  • абрикоси
  • персики
  • малина
  • нектарини
  • аґрус
  • вишня
  • черешня
  • чорна смородина
  • порічка
  • чорниця

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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