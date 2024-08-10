В Україні запустили проєкт для жінок, які втрачають волосся через хіміотерапію

Фонд Inspiration Family, що спеціалізується на підтримці дорослих онкопацієнтів, радий анонсувати новий проєкт Goodbye Hair. Він спрямований на те, щоб допомогти жінкам, які проходять через лікування від онкологічних захворювань, легше сприймати втрату волосся внаслідок хіміотерапії.

Проєкт організовує міні-вечірки-прощання з волоссям, де жінки можуть скористатися послугами перукарів, візажистів і фотографів. Про це повідомляє The Village Україна.

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Більше 54 тисяч жінок щороку хворіють на рак. Близько 70% з них втратять волосся через хімієтерапію. У фонді кажуть, що його засновниці з власного досвіду знають, що таке втрачати волосся.

На той момент нам бракувало такої підтримки й безпечного простору, де можна спокійно підстригтися, а поряд будуть люди, які вже пройшли через це, – каже директорка фонду Анна Узлова.

Проєкт "Goodbye Hair"

Goodbye Hair – це не просто прощання з волоссям. Це подія, що перетворює важкий момент на позитивний і підтримуючий досвід. Команда фонду вірить, що підтримка та увага можуть допомогти жінкам знайти нові джерела сили та впевненості на шляху до одужання.

Що вас чекає?

Зустріч із командою: вас запросять київського салону краси, де професійний перукар допоможе вам зістригти волосся.Ви також можете запросити близьку людину, з якою вам буде комфортно розділити цю подію.

Професійний мейк: візажист підбере для вас макіяж, який підкреслить вашу природну красу і допоможе відчути себе особливою.

Фотосесія: буде організовано фотозйомку процесу гоління та фотосесію у новому образі, щоб ви могли зберегти ці важливі моменти на згадку. Ці фотографії будуть нагадуванням про вашу силу і впевненість.

Проєкт "Goodbye Hair"

Взяти участь в проєкті можуть жінки, які розпочали курс хіміотерапії та втрачають волосся. Проєкт триватиме до кінця 2024 року. Участь можуть взяти жінки, які почали хіміотерапію. Для участі в проєкті потрібно заповнити форму за посиланням.

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