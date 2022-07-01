В Україні з 1 липня візовий режим із Росією: що зміниться і чи віза гарантує в'їзд

В Україні офіційно скасували безвіз з РФ з 1 липня. Але й наявність документів не є гарантом того, що росіян впустять в нашу країну.

З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні закрили кордони з Білоруссю та РФ. А з 1 липня в країні введено візовий режим з Росією, про що нагадали у Держприкордонслужбі.

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З цього дня видача віз для громадян РФ буде дуже уважно контролюватись, але навіть такий документ не гарантує, що кожен охочий зможе потрапити в нашу країну. До того ж, росіяни, які загрожують національній небезпеці та є у санкційних списках, не мають жодного шансу на візу.

ДПСУ

Для решти громадян країни-агресора потрібно буде мати закордонний паспорт, запрошення, а також копії паспортних даних осіб, які запрошують їх. Якщо ж одного з документів нема, то такі люди не зможуть потрапити в Україну.

Остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадові особи Державної прикордонної служби України, – наголошують у повідомленні.

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