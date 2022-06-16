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Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
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В Україні на час воєнного стану чоловікам призовного віку за деякими винятками заборонено покидати країну. Через це в мережі з'являється неперевірена інформація щодо перетину кордону. Розповідаємо, хто з чоловіків зараз може виїхати в інші країни.
У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на поширені питання та припущення у соцмережах щодо перетину кордону для чоловіків призовного віку. Під час воєнного стану, який триватиме до 23 серпня, в Україні триває мобілізація та ряд обмежень щодо виїзду.
Більше фейків про виїзд за кордон
- Фейк: Чоловіки-артисти можуть виїжджати за кордон. А чому іншим не можна?
Правда: Виїзд з країни для чоловіків віком від 18 до 60 років дозволений тільки у тому випадку, якщо вони здійснюють збір та перевезення гумдопомоги для українських військових, або ж зібрані гроші з концертів та їхніх виступів спрямовуються на потреби української армії.
- Фейк: В мене троє дітей! Чому мене не пропустили на кордоні? А в мене п’ятеро дітей від різних дружин та всі з різними прізвищами.
Правда: В Україні дозволено виїзд за кордон для чоловіків, які виховують трьох та більше дітей. Але варто звернути увагу, що це стосується лише тих, хто піклується про неповнолітніх дітей. Що ж до різних прізвищ у дітей, то це ніяк не позначається на можливості виїзду, адже основним є зазначене прізвище батька у свідоцтві про народження.
- Фейк: Я навчаюсь за кордоном, мене не випустять?
Правда: чоловіки, які на денній формі навчання в іноземних університетах, мають можливість перетинати державний кордон і під час воєнного стану.
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