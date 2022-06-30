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Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців

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Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців - фото 1

Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз". Це угода про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень. Відтепер українські автоперевізники рівні з усіма своїми колегами у ЄС. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, розповів, що саме означає "транспортний безвіз" для українців, які переваги надає ця угода.

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Угоду з ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом на практиці означає для України таке:

  • ЄС визнає українські посвідчення водіїв.
  • Українські перевізники не будуть оформляти спеціальні дозволи для в'їзду на територію ЄС.
  • Угода про вантажні автомобільні перевезення та рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари. Це економить українському бізнесу десятки мільйонів доларів та відкриває нові можливості.

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