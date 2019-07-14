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В Україні виписали рекордний автомобільний штраф в історії

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Дізнайтеся суму найбільшого штрафу - фото 1
Дізнайтеся суму найбільшого штрафу / debaty

На українських дорогах виставили найбільший штраф: його розмір 154 000 євро!

Днями на трасі Миколаїв-Одеса був зареєстрований випадок перевантаження.

І ще: Найпоширеніші помилки водіїв, які намагаються зекономити паливо

Цього разу далекобійникам був виставлений штраф у розмірі 154 000 євро (а це майже 5 000 000 гривень), який цілком можна назвати рекордним. Про це повідомляє Олег Ярошевич на офіційній сторінці ГО Авто Євро Сила в Facebook.

За словами Ярошевича, сумарна вага чотирьох вантажівок склала 420 тонн. У зв'язку з цим Укртрансбезпека виписала найбільший в Україні штраф. Крім перевищення вагових стандартів, у водіїв були підроблені спецдозволи, а також в одного з них не було водійського посвідчення.

В Україні виписали найбільший автомобільний штраф - фото 340756
В Україні виписали найбільший автомобільний штраф

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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