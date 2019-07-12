Найпоширеніші помилки водіїв, які намагаються зекономити паливо

Багато автомобілістів припускаються помилок, в результаті яких витрата палива збільшується. Розповідаємо про найпоширеніші з них, аби ви їх не робили.

Отже, дізнайтесь, як зекономити гроші на паливі та що впливає на його високу витрату автомобілем.

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Рух на нейтралці. Серед водіїв існує стереотип, що якщо пускати авто з гірки на нейтралці, то витрата палива різко знижується. Але сучасні карбюратори мають економайзер примусового холостого ходу. Тобто при русі з гірки на увімкненій передачі паливо практично не потрібно. А при "котінні" авто паливо витрачає.

Паливні присадки. Паливні присадки призначені для очищення мотора від нагару, а не для зниження витрати палива.

Октанове число. Чомусь багато автомобілістів впевнені, що чим вище октанове число бензину, тим менше двигун його витрачає. Це міф. Насправді кожен мотор розрахований на ту чи іншу детонаційну стійкість бензину.

Підбирайте відповідне паливо

Стиль їзди. Ще один стереотип: при невисокій швидкості витрачається менше палива. Це не так. Значно економніше рухатися з інтенсивним розгоном, раніше переходячи на підвищену передачу. А досягнувши швидкості потоку, слід увімкнути якомога вищу передачу.

Шини. Чомусь багато автомобілістів забувають, що витрата палива збільшується, якщо погано накачані шини. Є сенс регулярно перевіряти тиск у них, аби не збільшувати витрати палива.

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