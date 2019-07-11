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Американські водії потрапили у грошовий дощ: відео

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У США дорогу засипало грошима - фото 1
У США дорогу засипало грошима

На одному із шосе у США втілились мрії багатьох людей, а саме дощ із грошей. Щоправда, небачене раніше явище має цілком логічне пояснення.

У штаті Джорджія на 285 магістралі біля Атланти водії мали можливість поповнити свої гаманці, адже вони стали очевидцями дощу з грошей. Але це зовсім не магія, а невдалий день для інкасаторського броньовика, у якого раптово відчинились бічні двері. Через це доволі значна сума просто вилетіла на дорогу. Проїжджі, звісно ж, вирішили допомогти "почистити" дорогу та позбирали все, що могли, ще до приїзду поліції. Але копи натякнули, що всім доведеться повернути абсолютно кожну купюру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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