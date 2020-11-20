В Україні відкрили автодорогу з товщиною бетонного покриття 26 см

Автодорогу Н-14 "Кропивницький – Миколаїв" офіційно відкрили для руху колоною автопоїздів. Трасу, яку через великі ями називали найгіршою в Україні, тепер не впізнати.

Тепер на трасі Кропивницький – Миколаїв немає жахливих ям, а замість них – рівне бетонне покриття. І якщо раніше маршрут по ній займав близько 3 годин, то тепер це справа якихось 40 хвилин. Ось тільки, щоб домогтися такого результату жителям села Возсіятське доводилося з року в рік (майже 10 років) виходити на пікети і блокувати трасу, поки влада їх нарешті почула.

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У 2019 відремонтували перші 14 км, а в нинішньому – ще понад пів сотні. Бетонне покриття тут товщиною 26 см, позаяк цією дорогою постійно їздять вантажівки до морських портів. Скоро на трасі Н-14 з'явиться комплекс габаритно-вагового контролю, щоб дорога змогла витримати запланований термін експлуатації – при максимальному навантаженні мінімум 25 років.

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