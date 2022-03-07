В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих людей

Деякі люди втратили зв’язок з рідними, адже ті опинились без інтернету чи в зоні бойових дій. На допомогу у такій ситуації в Україні створили Telegram-канал, в якому публікують інформацію про знайдених або загублених людей через російське вторгнення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у фейсбуці. Сам канал знайдете за посиланням.

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У Telegram-каналі "Пошук зниклих" публікують інформацію за такими критеріями:

ім'я та прізвище зниклого

рік народження

обставини, за яких зник

контактний номер

фото

Сервіс розшукує лише цивільних осіб. Інформацію публікують у вигляді короткої довідки з хештегом міста, де пропала людина.

Додамо, що велика кількість публікацій у Telegram-каналі пов'язана з Волновахою та Маріуполем, які вже кілька днів перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Учора, 6 березня, генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав організувати гуманітарні коридори у Маріуполі, Сумах та Харкові.

В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих людей

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