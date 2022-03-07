Хакери Anonymous "зламали" державні канали РФ: що показали росіянам

Міжнародна хакерська група Anonymous знову "поклала" всі російські державні телеканали РФ, де замість фільмів та пропагандистських новин тепер реальне життя українців. Що ж саме транслювали по телебаченню – дивіться далі.

Хакери Anonymous активно виступають проти війни, тож усіляко намагаються підтримати українців. Цього разу колектив програмістів швиденько зламав російські телеканали та потокові сервіси Wink та Ivi (їхня версія Netflix). Про це розповіли самі хакери у Twitter.

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І це не просто гучна заява, адже є чудове відеопідтвердження. Оновлення контенту отримали "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24" та багато інших. Замість фільмів та новин глядачі побачили кадри з бомбардування Харкова та звернення до всіх росіян від самих же росіян.

Ми, звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України. Росія та росіяни проти війни! Ця війна розв'язана підступним авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні, – йдеться у тексті.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

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