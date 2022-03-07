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війна

Хакери Anonymous "зламали" державні канали РФ: що показали росіянам

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Хакери Anonymous показали росіянам кадри з бомбардування Харкова - фото 1
Хакери Anonymous показали росіянам кадри з бомбардування Харкова / Tom Roberts on Unsplash

Міжнародна хакерська група Anonymous знову "поклала" всі російські державні телеканали РФ, де замість фільмів та пропагандистських новин тепер реальне життя українців. Що ж саме транслювали по телебаченню – дивіться далі.

Хакери Anonymous активно виступають проти війни, тож усіляко намагаються підтримати українців. Цього разу колектив програмістів швиденько зламав російські телеканали та потокові сервіси Wink та Ivi (їхня версія Netflix). Про це розповіли самі хакери у Twitter.

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І це не просто гучна заява, адже є чудове відеопідтвердження. Оновлення контенту отримали "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24" та багато інших. Замість фільмів та новин глядачі побачили кадри з бомбардування Харкова та звернення до всіх росіян від самих же росіян.

Ми, звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України. Росія та росіяни проти війни! Ця війна розв'язана підступним авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні, – йдеться у тексті.

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