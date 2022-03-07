"Це не ми": Трамп пожартував про атаку Росії американськими літаками

Колишній глава США Дональд Трамп вирішив пожартувати про залучення американських літаків до війни з Росією. Здається, попередник Байдена мислить кінематографічніше.

Експрезидент США Дональд Трамп у розмові з підписниками вирішив підняти тему надання американцями літаків для відбиття воєнної агресії Росії в Україні. Про це розповів журналіст Джош Доусі на своєму профілі у Twitter.

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"Трамп замислювався про те, що нам потрібно взяти наші літаки F-22, "повісити на них китайський прапор і бомбами вибити все лайно" з Росії. "І тоді ми скажемо: Китай зробив це, це не ми, це Китай", і вони почнуть воювати між собою, а ми спостерігатимемо, склавши руки", – цитує політика Доусі.

Така "комедійна" заявочка Трампа неабияк сколихнула мережу, тож коментатори вирішили розібрати її по пунктах. Почнемо з того, що літаки F-22 – не бомбардувальники, а тактичні винищувачі. Звісно ж, РФ побачить, що вони без попередження входять у її простір та не буде панькатись з визначенням прапора. Та й дизайн американських літаків відомий всім. До слова, ось різниця між китайськими та американськими винищувачами:

So...the F-22 and the J-20 don't really...look alike...and don't even look similar at all.



I think the Russians might figure it out. pic.twitter.com/pEZwrS9Fw1 — Jonathan Allen (@jallen1985) March 6, 2022

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