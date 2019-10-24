В Україні стартував опалювальний сезон: карта областей, де ввімкнули тепло

Міністерство розвитку громад і територій оголосило, що у всіх областях України, крім Одеської і Херсонської, стартував опалювальний сезон. Дізнайтесь, коли ж тепло запустять повноцінно!

Як повідомили в міністерстві, станом на 24 жовтня опалення запрацювало для 35,2% об'єктів соціальної сфери і 15,5% житлової.

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У Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях сумарно опалюють понад 50% об'єктів житлової сфери. А от у Києві системи опалення запустять 25 жовтня. Мер столиці Віталій Кличко напередодні пояснював, що для того, щоб система центрального опалення почала працювати на повну потужність, потрібно близько 10 днів.

Карта ввімкнення тепла в Україні

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