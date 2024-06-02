В Україні приготували мікроборщ та встановили рекорд: порція вражає

24 травня 2024 року в Україні встановили новий гастрономічний рекорд. Для цього приготували найменшу порцію борщу об'ємом лише 7 мілілітрів.

Ця крихітна страва вмістилася на двох чайних ложках. Про це повідомила мережа супермаркетів "Сільпо".

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Мікроборщ був створений шеф-кухарем Миколою Ільїним разом із відвідувачами супермаркету. Експерти Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували цей рекорд.

Для надання борщу насиченого смаку, шеф-кухар заздалегідь приготував м'ясний бульйон, а також запік моркву та буряк у печі. Час приготування страви склав приблизно 30 хвилин.

У "Сільпо" приготувати мікроборщ / Фото "Сільпо"

Як приготувати мікроборщ

Інгредієнти:

свинина – 0,6 грама;

вода – 4 грами;

картопля – 0,5 грама;

капуста біла – 0,4 грама;

буряк відварений – 0,8 грама;

варена морква – 0,3 грама;

томатна паста – 0,3 грама;

цибуля ріпчаста – 0,2 грама;

сіль – 0,02 грама;

цукор – 0,02 грама;

перець чорний мелений – 0,005 грама;

олія – 0,1 грама;

часник – 0,1 грама;

зелень ­– 0,1 грама.

Звернімо увагу, що тепер у меню Сільпо Resto можна замовити борщову церемонію. Під час неї при вас на мікроплиті приготують найменший борщ в Україні.

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Також варто згадати, що майстри з різних регіонів України одночасно приготували 25 варіацій українського борщу, встановивши ще один рекорд.