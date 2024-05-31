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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні 2024
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Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у червні 2024 року.
У червні в Україні починається справжній сезон багатьох свіжих фруктів та овочів. Це місяць, коли природа щедро дарує нам вітаміни та корисні речовини. Ось які сезонні фрукти та овочі можна знайти на ринках та в магазинах у червні, і ми рекомендуємо на них налягати!
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Сезонні овочі та зелень у січні 2024
- Молода картопля. Це один з найочікуваніших овочів у червні. Молода картопля має ніжну шкірку та солодкий смак. Вона чудово підходить для смаження, варіння або готування на грилі. Молода картопля містить багато вітамінів, що робить її корисною для здоров'я. Не пропустіть можливості насолодитися смаком свіжої молодої картоплі у червні!
- Огірки. Свіжі та хрусткі огірки ідеально підходять для салатів і маринування. Червень – це початок сезону огірків.
- Редиска. Соковита і пікантна редиска у червні досягає найкращого смаку. Її додають до салатів або просто їдять.
- Зелений горошок. Солодкий та ніжний зелений горошок додає свіжості літнім стравам. Його можна їсти сирим або додавати до різних страв.
- Салат. Різні види листового салату, такі як ромен або айсберг, у червні досягають свого піка, стаючи основою для багатьох легких літніх салатів.
- Кабачки. Молоді кабачки ідеально підходять для смаження, тушкування або запікання. Вони м'які та ніжні на смак.
- Капуста. Рання капуста стає доступною у червні. Вона чудово підходить для салатів, голубців та інших страв.
- Броколі та цвітна капуста. Ці корисні овочі також починають з’являтися у червні, додаючи різноманіття до вашого столу.
- Кріп, петрушка, кінза. Ці ароматні трави додають смаку будь-якій страві. Червень – ідеальний час для збирання свіжої зелені.
- Шпинат. Свіжий і багатий на вітаміни, шпинат ідеально підходить для салатів і смузі.
- Щавель. Цей кислий листковий овоч додає пікантності супам і салатам.
Сезонні фрукти та ягоди у січні
- Полуниця. Соковита та ароматна, полуниця в червні досягає свого піка. Це одна із найпопулярніших ягід раннього літа.
- Черешня. Ці солодкі ягоди з'являються в середині червня і радують своїм смаком. Черешня багата на вітаміни та антиоксиданти.
- Смородина та порічка. Вони дозрівають у кінці червня. Вони багаті на вітамін C і чудово підходять для джемів та десертів.
- Аґрус. Ця кисло-солодка ягода також дозріває в червні, додаючи різноманіття до ягідного сезону.
- Малина. Перші плоди малини з'являються наприкінці червня, даруючи нам ніжний і солодкий смак.
До теми: Місячний посівний календар на червень 2024 – коли і що садити
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