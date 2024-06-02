Божевілля у склянці: у Китаї пропонують готувати лате з зеленою цибулею

Лате з цибулею – частина так званої "темної кухні". Мовиться про кулінарний тренд, де створюються незвичні рецепти, що випробовують органи чуттів.

Користувачі тіктоку з Китаю представили новий рецепт кави під назвою "Scallion Latte". Для його приготування потрібен лише один додатковий інгредієнт – нарізана зелена цибуля. За словами авторів відео, це додає напою унікального смаку, пише "Фокус".

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Не дивно, що цей рецепт викликав суперечливі відгуки серед гурманів. Зокрема, американські та австралійські баристи з Golden Brown Coffee поділилися з глядачами усіма етапами приготування цього напою.

Цей вірусний рецепт з'явився в Китаї. Тож, звісно, я повинен його спробувати. Почніть з нарізання свіжої зеленої цибулі. Далі приготуйте лате з льодом, молоком та додайте трохи еспресо. І нарешті, покрийте напій шаром зеленої цибулі,

– розповідає автор відео.

Як готують лате з зеленою цибулею: дивіться відео

Зробивши ковток, він одразу ж закашлявся: "Тут навіть не вийде підробити емоцію. Це жахливо. Каву до дна!".

Під 26-секундним відео з моменту публікації з'явилися сотні коментарів.

"Ви пробували каву з нарізаними кубиками помідорів та пюре з авокадо? Дивовижно!";

"Кава з маслом набагато смачніша та корисніша";

"Додайте туди трохи часнику, імбиру й рибного соусу";

"Кава стає все дивнішою і дивнішою в наші дні".

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За даними видання Yahoo, лате з цибулею належить до "темної кухні", де кулінари створюють рецепти, щоб випробувати органи чуттів. Завдяки цьому новому тренду в континентальному Китаї з'явилося багато химерних рецептів кави.