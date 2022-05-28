В Україні повернуть податки, скасовані через початок війни

Від початку повномасштабного вторгнення український уряд ухвалив низку спрощень, які стосуються оподаткування. Втім, уже невдовзі все може повернутися.

Про це під час телемарафону розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Він зазначив, що бюджет держави потребує наповнення. Тож невдовзі оподаткування повернеться.

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З його слів, невдовзі українці сплачуватимуть податки на додану вартість (ПДВ), а також ввізні мита на імпортні товари.

На першому етапі ми хочемо повернути ПДВ на імпорті товари. Це означає, що ми підтримуємо вітчизняних товаровиробників. Ми хочемо повернути ввізні мита на імпортні товари, – підкреслив він.

Міністр наголосив що відповідна ініціатива важлива для України. Вона позитивно вплине на національний бізнес, а також економіку держави.

А ще Марченко попросив місцевий бізнес сплачувати податки. Він підкреслив, що це дозволить Україні наближатися до перемоги у війні проти Росії.

Водночас додав, що збільшення податків, а також жорстких умов не передбачають. Наразі мовиться лише про відновлення нормальної роботи податкової, а також митної схем. Це, переконаний Марченко, дозволить збалансувати бюджет.

Податки – це те, що має бути у держави для забезпечення свої армії, інших варіантів у нас немає. Ми не можемо постійно просити у партнерів, щоб утримувати армію, – підкреслив Марченко.

Якщо у вас є можливість сплачувати податки – робіть це. Якщо можете підтримувати діяльність бізнесу – робіть це. Надаєте робочі місця – не припиняйте. Пам'ятайте, що кожен з вас наближає перемогу України.

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