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В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes

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Mercedes Unimog - фото 1
Mercedes Unimog / motor1

На українських дорогах зняли дуже рідкісний і ексклюзивний автомобіль – вантажівку Mercedes Unimog у версії будинку на колесах. Машину помітили в Києві.

Сам по собі позашляхова вантажівка Unimog зустрічається на наших дорогах нечасто (в основному такі машини можна побачити в США і Європі), а його варіант автобудинку – тим більше.

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Кемпер побудований на базі Unimog 2000 року, він розрахований на тих, хто любить відпочивати і подорожувати у важкодоступних місцях. На відміну від більшості інших трейлерів, такий автобудинок оснащений високим кліренсом, позашляховими колесами і повним приводом із заниженою передачею. Мотор в цьому випадку – 2,9-літровий дизель з наддувом.

Житловий відсік будинку на колесах власник обладнує на свій смак, але найчастіше в ньому встановлюють спальне місце, санвузол, кухню і телевізор.

В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes - фото 407112

В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes - фото 407113

В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes - фото 407114

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Джерело: topgir
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