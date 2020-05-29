В Україні помітили рідкісний будинок-позашляховик від Mercedes

На українських дорогах зняли дуже рідкісний і ексклюзивний автомобіль – вантажівку Mercedes Unimog у версії будинку на колесах. Машину помітили в Києві.

Сам по собі позашляхова вантажівка Unimog зустрічається на наших дорогах нечасто (в основному такі машини можна побачити в США і Європі), а його варіант автобудинку – тим більше.

І ще: У Києві поліція зупинила Lamborghini за 650 тисяч доларів

Кемпер побудований на базі Unimog 2000 року, він розрахований на тих, хто любить відпочивати і подорожувати у важкодоступних місцях. На відміну від більшості інших трейлерів, такий автобудинок оснащений високим кліренсом, позашляховими колесами і повним приводом із заниженою передачею. Мотор в цьому випадку – 2,9-літровий дизель з наддувом.

Житловий відсік будинку на колесах власник обладнує на свій смак, але найчастіше в ньому встановлюють спальне місце, санвузол, кухню і телевізор.

Читайте також: Ілон Маск і Джей Лено проїхалися на Tesla Cybertruck по тунелю під Лос-Анджелесом: відео