У Києві поліція зупинила Lamborghini за 650 тисяч доларів

Днями у Києві на бульварі Дружби Народів екіпаж патрульних зупинив один з найдорожчих автомобілів не те, щоб в Україні, а в усьому світі в принципі.

Мова йде про Lamborghini Aventador SVJ Roadster, він з'явився на українських дорогах порівняно недавно і обійшовся своєму власникові в 650 000 євро.

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У коментарі до фото, які були опубліковані в соцмережі Instagram, автори відзначають, що поліцейські були явно спантеличені, що не дивно – такі авто вони точно не кожен день зупиняють. До того ж, суперкар не на українській, а на європейській реєстрації – у нього чеські номери.

Що ж стосується самого авто, Lamborghini Aventador SVJ Roadster – це ексклюзивний суперкар, що відрізняється заводським тюнингом. Він оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 770 к.с., прискорюється до сотні за 2,9 сек і розвиває максимальну швидкість понад 350 км / год.

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