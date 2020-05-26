Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У Києві поліція зупинила Lamborghini за 650 тисяч доларів

  • 38
Lamborghini - фото 1
Lamborghini / instagram

Днями у Києві на бульварі Дружби Народів екіпаж патрульних зупинив один з найдорожчих автомобілів не те, щоб в Україні, а в усьому світі в принципі.

Мова йде про Lamborghini Aventador SVJ Roadster, він з'явився на українських дорогах порівняно недавно і обійшовся своєму власникові в 650 000 євро.

І ще: Реактивний Honda Civic подолав першу "сотню" за секунду: ефектне відео

У коментарі до фото, які були опубліковані в соцмережі Instagram, автори відзначають, що поліцейські були явно спантеличені, що не дивно – такі авто вони точно не кожен день зупиняють. До того ж, суперкар не на українській, а на європейській реєстрації – у нього чеські номери.

Що ж стосується самого авто, Lamborghini Aventador SVJ Roadster – це ексклюзивний суперкар, що відрізняється заводським тюнингом. Він оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 770 к.с., прискорюється до сотні за 2,9 сек і розвиває максимальну швидкість понад 350 км / год.

Читайте також: 70-річний Dodge перетворили на сучасний всюдихід

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 5101
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 2318
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 322
Загрузка...
Новини