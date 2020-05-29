Ілон Маск і Джей Лено проїхалися на Tesla Cybertruck по тунелю під Лос-Анджелесом: відео

У новому епізоді шоу Jay Leno's Garage на CNBC ведучий ток-шоу і колекціонер машин Джей Лено відвідав штаб-квартиру SpaceX, щоб проїхатися на прототипі Cybertruck через випробувальний тунель під Лос-Анджелесом. Дивіться, як виглядатимуть поїздки майбутнього.

Ролик починається з того, що Лено, Маск і головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен обговорюють загальний дизайн Cybertruck. Дизайнер показав Лено кузов пікапа зі сталевою кришкою багажника. А потім Маск забрався на неї, щоб довести її міцність. Після цього ведучий і винахідник вирушили на тест-драйв.

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По дорозі до тунелю вони обговорили машину. Лено зазначив, що в салоні просторо і світло. Маск пояснив, що при виробництві Cybertruck збереже той же футуристичний дизайн, що і концепт, показаний тут, машина буде куленепробивною, тому що "це круто". Такі речі, як високоміцний сталевий корпус і похиле вітрове скло, також залишаться. На питання, щоб Маск хотів змінити в Cybertruck, він відповів, що його слід було б зменшити на 5%. "Серійний пікап буде легко в'їжджати в стандартний гараж", – сказав він.

У програмі Маск розповів, що це перша спроба пікапа проїхати по тунелю, тому він переживає, чи поміститься туди машина. Помістилася, Лено благополучно проїхав по тунелю, а потім Cybertruck підняли на поверхню за допомогою спеціальної платформи. У майбутньому власники Tesla, заїхавши в тунель, передаватимуть управління автопілоту, пояснив Маск.

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