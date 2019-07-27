В Україні оголосили штормове попередження

До кінця доби 27 липня і протягом 28 липня в західних областях очікуються дощ, град і шквали.

В Україні оголошено штормове попередження – очікується сильний дощ. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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"До кінця доби 27 липня і протягом 28 липня в західних областях грози, на Закарпатті сильний дощ, місцями град і шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що сильна злива затопила Рівне. Буквально за кілька хвилин вулиці міста перетворилися на "венеціанські канали", а транспорт опинився паралізованим.

Так, 29 липня в західних та місцями північних областях, 30 липня в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів близько 20°. Вдень 26-32°, на півдні країни місцями до 35°, 30 липня в західних та північних областях 23-29°.

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