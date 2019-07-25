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У чотирьох країнах Європи побито температурні рекорди

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Рекордна спека у Європі - фото 1
Рекордна спека у Європі / ranak

Рекордно висока температура повітря зареєстрована в країнах Європи. Так, спека в Парижі побила рекорд з1947 року, а в Амстердамі температура піднялася вище, ніж будь-коли в історії.

Стовпчик термометра у Парижі сьогодні, 25 липня, піднявся до 40,6 градуса за Цельсієм. Попередній рекорд становив 40,4 градуса за Цельсієм, він був зафіксований у липні 1947 року. При цьому синоптики вказують, що температура повітря продовжує зростати. Влада Франції оголосила про найвищий рівень небезпеки через спеку у Паризькому регіоні та 19 інших департаментах. За словами міністра охорони здоров'я Франції Аньєс Бюзен, спека торкнеться близько 20 млн осіб.

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У чотирьох країнах Європи побито температурні рекорди - фото 343536

У Німеччині також встановлено температурний рекорд у 40,5 градуса за Цельсієм. У регіонах по всій країні спостерігається небувала спека, температура повітря в Гамбурзі, де зазвичай навіть влітку прохолодно і вітряно, становить 35 градусів Цельсія, температура в Берліні – 33 градуси Цельсія.

Національний температурний рекорд зафіксований і в Нідерландах. Стовпчик термометрів в цій країні піднявся до 41,7 градуса за Цельсієм, що стало найвищим показником за всю історію спостережень.

У Бельгії сьогодні була найспекотніша погода з 1833 року, коли почали проводити метеоспостережень. Температура піднялася до 40,2 градуса за Цельсієм. Попереднім рекордом вважався показник в 39,9 градуса за Цельсієм.

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Джерело: bbc
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