В Україні оголошено пожежну небезпеку: що заборонено робити

Рятувальники повідомили про погіршення ситуації з пожежною небезпекою в країні, а також нагадали про правила поведінки у цей період. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої відсутності опадів у частині країни у найближчі кілька днів.

Детальніше: Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день

2-4 жовтня у більшості районів східних, південних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської областей та Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Тим часом: У Карпатах випав перший сніг: фотофакт