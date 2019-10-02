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Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

2 жовтня в Україні буде унікальний синоптичний день, адже тепла та сонячна погода прогнозується у всіх областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

2 жовтня, у середу, бабине літо повноцінно відчується по всій країні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. за її словами, 2 жовтня буде справді унікальний синоптичний день, адже найближчим часом такого тепла не прогнозується.

"Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря краще не буває очікується в межах +19+24 градусів. Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами поривчастий вітер. У Києві буде сухо і тепло, протягом дня за +20 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 2 жовтня у містах України:

Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день - фото 358749
  • Ужгород +23+25
  • Львів +21+23
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +21+23
  • Херсон +23+25
  • Полтава +19+21
  • Суми +19+21
  • Харків +19+21
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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