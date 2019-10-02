Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день

2 жовтня в Україні буде унікальний синоптичний день, адже тепла та сонячна погода прогнозується у всіх областях. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

2 жовтня, у середу, бабине літо повноцінно відчується по всій країні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. за її словами, 2 жовтня буде справді унікальний синоптичний день, адже найближчим часом такого тепла не прогнозується.

"Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря – краще не буває – очікується в межах +19+24 градусів. Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами – поривчастий вітер. У Києві буде сухо і тепло, протягом дня за +20 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 2 жовтня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +21+23

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +21+23

Хмельницький +21+23

Житомир +20+22

Чернігів +19+21

Черкаси +20+22

Миколаїв +23+25

Одеса +21+23

Херсон +23+25

Полтава +19+21

Суми +19+21

Харків +19+21

Дніпро +21+23

Запоріжжя +21+23

Донецьк +19+21

Луганськ +18+20

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