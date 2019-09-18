Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

У Карпатах випав перший сніг: фотофакт

  • 57
Осінні Карпати - фото 1
Осінні Карпати

У ніч з 17 на 18 вересня в Україні випав перший сніг. Після нічних заморозків на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у середу вранці почався дрібний снігопад.

Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, цей сніг став першим цієї осені. Станом на 8 ранку 18 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а температура повітря становить 0°С. При цьому продовжує падати дрібний сніг.

Це цікаво: Погода в Україні 18 вересня

Тим часом вранці 18 вересня було холодно й на Буковелі: стовпчик термометра показував лише +1 градус. Цілком ймовірно, що скоро засніжить і там. Синоптики попереджали, що у високогір'ї Карпат сьогодні може випасти мокрий сніг, однак з 23 вересня очікується потепління.

Читайте також: Прогноз погоди на початок осені

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
  • 14 вересня, 14:19
  • 286
Дівчина тижня: гаряча зірка Playboy Даша Трегубова, яка стала ведучою шоу X-фактор (18+)
  • 15 вересня, 19:49
  • 1826
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1760302
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Погода