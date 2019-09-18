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У Карпатах випав перший сніг: фотофакт
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У ніч з 17 на 18 вересня в Україні випав перший сніг. Після нічних заморозків на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у середу вранці почався дрібний снігопад.
Як повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, цей сніг став першим цієї осені. Станом на 8 ранку 18 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а температура повітря становить 0°С. При цьому продовжує падати дрібний сніг.
Це цікаво: Погода в Україні 18 вересня
Тим часом вранці 18 вересня було холодно й на Буковелі: стовпчик термометра показував лише +1 градус. Цілком ймовірно, що скоро засніжить і там. Синоптики попереджали, що у високогір'ї Карпат сьогодні може випасти мокрий сніг, однак з 23 вересня очікується потепління.
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