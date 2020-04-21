В Україні офіційно представили Mercedes-Benz GLB

Новітню модель позашляховика Mercedes-Benz GLB представили в Україні. Опціонально доступна навіть спортивна тридверна версія Mercedes-Benz GLB.

Mercedes-Benz GLB буде поставлятися з кількома двигунами. Бензинові версії починаються з GLB 200, під капотом якого встановлений 1,3-літровий 163-сильний агрегат і 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями.

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Дизельні силові установки отримають виключно 2-літрові мотори. Початкова модифікація GLB 180 d отримала 116-сильний агрегат. Під капотом GLB 200 d встановлюється турбочетвірка на 150 кінських сил. Топовим дизелем буде 2-літровий агрегат, розігнаний до 190 к.с.

За найбазовішу версію нового кросовера в Україні доведеться викласти від 989 332 гривень. Покупець за таку суму отримає 1,3-літровий бензиновий мотор з переднім приводом. Найдорожчою версією очікувано буде 306-сильний Mercedes-AMG GLB 35, за який дилери попросять від 1 383 186 гривень.

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