Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Ведучий Top Gear Джеремі Кларксон розповів, як проводить час на самоізоляції

  • 8
Джеремі Кларксон - фото 1
Джеремі Кларксон / motor1

Телеведучий Top Gear Джеремі Кларксон розповів, як проводить карантин. За словами шоумена, зміни далися йому досить легко.

"Як і більшість людей, за останні чотири тижні я добре себе поводив. Я не робив непотрібних поїздок, я тримався на відстані, коли водії доставки підходили до дверей", – розповів Джеремі Кларксон.

І ще: Відома телеведуча підстригла газон у весільній сукні: курйозне відео

Телеведучий The Grand Tour і Top Gear зазначив, що не тільки звикає до такого способу життя, але і навчився насолоджуватися ним.

"Я не голився тиждень! На мені сорочка, через яку я виглядаю як Вінні-Пух. Я живу на дієті з того, що росте на моєму городі, а у цю пору року це ніщо. Рятує печиво з темного шоколаду mcvitie's. Я можу випити пива в будь-який час, хоча б навіть опівдні. Це спосіб життя, про який я мріяв, коли був підлітком", – розповів легенда Top Gear.

Читайте також: Джонні Депп завів сторінку в Instagram: що публікує актор

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 1013
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1627
Картинки з Великоднем 2020: вітальні листівки і відкритки з Пасхою
  • 16 квітня, 22:00
  • 63126
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз