Ведучий Top Gear Джеремі Кларксон розповів, як проводить час на самоізоляції

Телеведучий Top Gear Джеремі Кларксон розповів, як проводить карантин. За словами шоумена, зміни далися йому досить легко.

"Як і більшість людей, за останні чотири тижні я добре себе поводив. Я не робив непотрібних поїздок, я тримався на відстані, коли водії доставки підходили до дверей", – розповів Джеремі Кларксон.

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Телеведучий The Grand Tour і Top Gear зазначив, що не тільки звикає до такого способу життя, але і навчився насолоджуватися ним.

"Я не голився тиждень! На мені сорочка, через яку я виглядаю як Вінні-Пух. Я живу на дієті з того, що росте на моєму городі, а у цю пору року це – ніщо. Рятує печиво з темного шоколаду mcvitie's. Я можу випити пива в будь-який час, хоча б навіть опівдні. Це спосіб життя, про який я мріяв, коли був підлітком", – розповів легенда Top Gear.

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