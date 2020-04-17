Футболіста "Баварії" оштрафували через те, що приїхав на тренування на McLaren

Кінгслі Коману, вінгеру німецької футбольної команди "Баварія" загрожує штраф. Причина вас здивує: футболіст приїхав на тренування команди не на клубному Audi, а на особистому суперкарі McLaren.

"Баварія" відома міцнішим зв'язком з Audi. Автомобільному бренду належить 8,3 відсотка акцій клубу, а контракт між сторонами розрахований до 2029 року. Тому витівка футболіста Кінгслі Комана стала справжнім ударом нижче пояса, а також зривом контрактних домовленостей.

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23-річний півзахисник Кінгслі Коман порушив заборону. Приїхав на тренування не на спонсорській Audi, а на білій McLaren 570S Spider. Француз купив британський спорткар торік приблизно за 200 тисяч євро.

Коман уже визнав свою помилку та вибачився:

Я хочу вибачитися перед клубом і Audi за те, що не приїхав на тренування на машині цієї компанії. Причиною стало пошкодження бокового дзеркала на моїй Audi. Це моя помилка, – прокоментував ситуацію француз.

Зауважимо, що така ситуація – не є чимось новим для футбольного клубу. Раніше Зюле приїжджав на базу на Ferrari, Феліпе Коутіньйо – на Mercedes. Спортдиректор мюнхенців Хасан Саліхаміджич на початку сезону попередив гравців, що їм загрожує штраф у розмірі 50 тисяч євро, якщо вони приїдуть на тренувальну базу не на автомобілі Audi (або хоча б інших марок концерну Volkswagen – Bentley, Porsche).

Нагадаємо, що у цьому сезоні футболіст Кінгслі Коман провів 24 матчі, у яких забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.

"Баварія" разом з іншими клубами Бундесліги повернулася до тренувань минулого тижня. Очікується, що чемпіонат Німеччини проведуть без глядачів на початку травня.

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