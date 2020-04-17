Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Футболіста "Баварії" оштрафували через те, що приїхав на тренування на McLaren

  • 88
Футболіст приїхав на McLaren замість командної Audi - фото 1
Футболіст приїхав на McLaren замість командної Audi

Кінгслі Коману, вінгеру німецької футбольної команди "Баварія" загрожує штраф. Причина вас здивує: футболіст приїхав на тренування команди не на клубному Audi, а на особистому суперкарі McLaren.

"Баварія" відома міцнішим зв'язком з Audi. Автомобільному бренду належить 8,3 відсотка акцій клубу, а контракт між сторонами розрахований до 2029 року. Тому витівка футболіста Кінгслі Комана стала справжнім ударом нижче пояса, а також зривом контрактних домовленостей.

І ще: Найкрасивіших коханих футболістів Динамо показали в одному відео

23-річний півзахисник Кінгслі Коман порушив заборону. Приїхав на тренування не на спонсорській Audi, а на білій McLaren 570S Spider. Француз купив британський спорткар торік приблизно за 200 тисяч євро.

Футболіста 'Баварії' оштрафували через те, що приїхав на тренування на McLaren - фото 398771

Коман уже визнав свою помилку та вибачився:

Я хочу вибачитися перед клубом і Audi за те, що не приїхав на тренування на машині цієї компанії. Причиною стало пошкодження бокового дзеркала на моїй Audi. Це моя помилка, – прокоментував ситуацію француз.

Зауважимо, що така ситуація – не є чимось новим для футбольного клубу. Раніше Зюле приїжджав на базу на Ferrari, Феліпе Коутіньйо – на Mercedes. Спортдиректор мюнхенців Хасан Саліхаміджич на початку сезону попередив гравців, що їм загрожує штраф у розмірі 50 тисяч євро, якщо вони приїдуть на тренувальну базу не на автомобілі Audi (або хоча б інших марок концерну Volkswagen – Bentley, Porsche).

Футболіста 'Баварії' оштрафували через те, що приїхав на тренування на McLaren - фото 398772

Нагадаємо, що у цьому сезоні футболіст Кінгслі Коман провів 24 матчі, у яких забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.
"Баварія" разом з іншими клубами Бундесліги повернулася до тренувань минулого тижня. Очікується, що чемпіонат Німеччини проведуть без глядачів на початку травня.

Читайте також: Роналду показав, як треба розважати дітей на карантині

Джерело: Bild
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Паска на Великдень: класичний рецепт приготування традиційної паски
  • Вчора, 16:00
  • 245
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 805
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
  • Вчора, 16:21
  • 378
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Німеччина