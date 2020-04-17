На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Футболіста "Баварії" оштрафували через те, що приїхав на тренування на McLaren
-
- 88
Кінгслі Коману, вінгеру німецької футбольної команди "Баварія" загрожує штраф. Причина вас здивує: футболіст приїхав на тренування команди не на клубному Audi, а на особистому суперкарі McLaren.
"Баварія" відома міцнішим зв'язком з Audi. Автомобільному бренду належить 8,3 відсотка акцій клубу, а контракт між сторонами розрахований до 2029 року. Тому витівка футболіста Кінгслі Комана стала справжнім ударом нижче пояса, а також зривом контрактних домовленостей.
І ще: Найкрасивіших коханих футболістів Динамо показали в одному відео
23-річний півзахисник Кінгслі Коман порушив заборону. Приїхав на тренування не на спонсорській Audi, а на білій McLaren 570S Spider. Француз купив британський спорткар торік приблизно за 200 тисяч євро.
Коман уже визнав свою помилку та вибачився:
Я хочу вибачитися перед клубом і Audi за те, що не приїхав на тренування на машині цієї компанії. Причиною стало пошкодження бокового дзеркала на моїй Audi. Це моя помилка, – прокоментував ситуацію француз.
Зауважимо, що така ситуація – не є чимось новим для футбольного клубу. Раніше Зюле приїжджав на базу на Ferrari, Феліпе Коутіньйо – на Mercedes. Спортдиректор мюнхенців Хасан Саліхаміджич на початку сезону попередив гравців, що їм загрожує штраф у розмірі 50 тисяч євро, якщо вони приїдуть на тренувальну базу не на автомобілі Audi (або хоча б інших марок концерну Volkswagen – Bentley, Porsche).
Нагадаємо, що у цьому сезоні футболіст Кінгслі Коман провів 24 матчі, у яких забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.
"Баварія" разом з іншими клубами Бундесліги повернулася до тренувань минулого тижня. Очікується, що чемпіонат Німеччини проведуть без глядачів на початку травня.
Читайте також: Роналду показав, як треба розважати дітей на карантині
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
21:2118 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Ці прості поради допоможуть побороти безсоння
-
20:23Науковці розповіли, представники яких професій розлучаються найчастіше
-
19:54Жінки цих знаків Зодіаку легко підкорюють чоловічі серця
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:43Блогер показав, що ховається всередині топового OnePlus 8 Pro
-
19:21Alyona Alyona представила новий трек: слухати онлайн
-
19:14Футболіста "Баварії" оштрафували через те, що приїхав на тренування на McLaren
-
19:06Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
19:00Холостяк 10 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:57Названі помилки особистої гігієни, небезпечні для здоров'я
-
18:41Ford нарешті розгадав загадку таємничого концепту Mustang
-
18:32Цей ведучий прогнозів погоди прославився завдяки своїй кішці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:27У Китаї будують найбільший стадіон у світі
-
18:10Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Дієтологи пояснили, як кава впливає на метаболізм
-
17:42HUAWEI P40 отримали звання найкращих камерофонів 2020 року
-
17:23Американські булочки Parker House Rolls: рецепт великодньої страви
-
17:14Ведучий BBC наприкінці прогнозу погоди зіграв соло на барабанах: круте відео
-
17:00Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ
-
16:5151-річна супермодель знялася в бікіні: гарячі фото
-
16:42В Іспанії через карантин усі школярі отримають хороші оцінки
-
16:20Мережу вразила веселка над лісами в зоні ЧАЕС
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
19:06Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
17:00Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ
-
15:00Згадати все: 5 книг, які увімкнуть мозок
-
13:56Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
13:23Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ
-
10:40Смог у Києві: яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня
-
07:17Погода в Україні 17 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 16 квітня
-
21:525 правил етикету, які постійно порушують майже всі чоловіки
-
19:40Сирна паска від Тіни Кароль: зірка розкрила фірмові рецепти приготування
-
16:21Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
-
13:1010 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня
-
07:13Погода в Україні 16 квітня: потепління та штормовий вітер
- 15 квітня
-
21:54Як зміняться ціни на авіаквитки після завершення пандемії коронавірусу
-
20:19Apple представила iPhone SE 2020: характеристики, ціни та огляд новинки
-
18:16ТОП-5 захопливих фільмів: Маша Єфросиніна порадила круте кіно
-
16:26Кредитні канікули у ПриватБанку: як відтермінувати оплату за іпотеку та авто
-
15:05Чи справді коронавірус не залишається на дверних ручках: перевірка фактів
-
12:13Притула зізнався, що найпершим зробить після закінчення карантину
-
09:30Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня
-
07:15Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 квітня
-
21:26Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом
-
19:08Пік захворюваності COVID-19 ще попереду: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин