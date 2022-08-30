В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 30-31 серпня – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає усіх, що у країні зараз існує особлива загроза пожеж. Особливо це стосується періоду з 30 до 31 серпня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зверніть увагу, що протягом найближчих днів надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде майже по всій території України. Це пов'язано з високою температурою повітря та відсутністю опадів.

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"Увага! 30-31 серпня у північних, центральних, більшості західних, Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – зазначають у ДСНС.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється: розводити багаття у лісі та лісопосадках

заїжджати автомобілем до лісу

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї

створювати смітники та спалювати відходи

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях

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