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В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 30-31 серпня – ДСНС

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В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 30-31 серпня – ДСНС - фото 1

Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає усіх, що у країні зараз існує особлива загроза пожеж. Особливо це стосується періоду з 30 до 31 серпня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зверніть увагу, що протягом найближчих днів надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде майже по всій території України. Це пов'язано з високою температурою повітря та відсутністю опадів.

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"Увага! 30-31 серпня у північних, центральних, більшості західних, Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – зазначають у ДСНС.

В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 30-31 серпня – ДСНС - фото 512242

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття у лісі та лісопосадках
  • заїжджати автомобілем до лісу
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї
  • створювати смітники та спалювати відходи
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях

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