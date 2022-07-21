Чи варто вимикати геолокацію на телефоні: просте пояснення

Ще на початку повномасштабної війни окупанти поширювали повідомлення про те, що ввімкнена геолокація дозволяла коригувати ворожий удар. Однак це був лише фейк задля панічних настроїв. Коли ж функцію геолокації краще вимикати насправді – читайте далі.

У лютому в мережі з'явилась інформація про те, що через увімкнену геолокацію українці наражають себе та близьких на небезпеку, однак це був фейк. Ще тоді у Держспецзв'язку спростували такі повідомлення, а тепер фахівці пояснили, коли геолокація стане у пригоді, а коли краще відмовитись від цієї функції.

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Функція геолокації (визначення реального розташування електронного пристрою) може бути корисною у багатьох випадках. Наприклад, коли ви користуєтесь картами та прокладаєте маршрути. Або коли потрібно знайти втрачений пристрій чи дізнатися про погоду у своєму населеному пункті, – зазначають у Держспецзв'язку.

Важливо: якщо ви перебуваєте поблизу зони активних бойових дій чи у тимчасово окупованих регіонах України, то потрібно бути дуже обачними з цією функцією.

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Якщо ви поблизу ворогів, то:

1. Не поширюйте у публічний доступ власні фото та відео із тегами геолокації, оскільки вони можуть вказувати на ваше місцеперебування.

Публікація фото з геолокацією українських військ та техніки категорично заборонена.

2. Контролюйте за необхідності визначення геолокації при публікації постів у соцмережах.

3. Вимикайте телефон щоразу, коли хочете "зникнути", або не беріть його з собою. Йдеться про важливі завдання чи потребу зберігати свою локацію у таємниці.

4. Уважно обирайте мобільні додатки, яким надаєте дозвіл на доступ до геоданих.

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