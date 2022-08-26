Магнітні бурі у вересні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

Вересень 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у вересні!

У вересні 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть істотно відчутні в Україні та світі. Одна з магнітних бур буде досить потужною, тож матиме вплив на самопочуття метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж всього місяця. Триватимуть ці магнітні бурі впродовж дня.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у вересні:

Календар магнітних бур на вересень 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 вересня розпочнеться сильне магнітне коливання, яке буде відчутне та впливатиме на здоров'я та фізичний стан. Може боліти голова, змінюватиметься тиск, відчуєте слабкість, будуть проблеми зі сном. Триватиме ця потужна буря протягом дня.

Ще магнітне коливання ви можете відчути 10 вересня. Проте ця магнітна буря буде незначна за потужністю.

13 та 16 вересня очікуйте середню за потужністю бурю. Вона вплине на ваш стан, якщо ви метеочутливі. Зверніть увагу на стан свого здоров'я, відмовтеся від шкідливих звичок та перейдіть на здоровий раціон.

22 вересня магнітна буря буде незначною, але може мати вплив на літніх людей та тих, у кого є серцево-судинні захворювання. Триватиме вона впродовж дня.

26 вересня закінчуватиметься місяць потужними магнітними коливаннями.

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у вересні 2022:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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