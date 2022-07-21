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В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 22-23 липня – ДСНС

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В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 22-23 липня – ДСНС - фото 1

Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає усіх, що у країні зараз існує особлива загроза пожеж. Особливо це стосується періоду з 22 до 23 липня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зверніть увагу, що протягом найближчих днів надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде всією територією України. Це пов'язано з високою температурою повітря та відсутністю опадів.

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"Увага! 22-23 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – зазначають у ДСНС.

В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 22-23 липня – ДСНС - фото 509949

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття у лісі та лісопосадках
  • заїжджати автомобілем до лісу
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї
  • створювати смітники та спалювати відходи
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях

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