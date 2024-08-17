В Україні легалізували медичний канабіс: що це змінює

Закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності 16 серпня. Він регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науково-технічній діяльності. А злочином вважають самовільне розповсюдження марихуани для споживання.

Про це розповіли у МОЗ та пояснили, що передбачає закон.

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Він регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науково-технічній діяльності. А злочином вважають самовільне розповсюдження марихуани для споживання.

Що передбачає закон:

Обіг канабісу в медичних цілях.

Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Тому вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) у висушеній соломі медичних конопель має дорівнювати або перевищувати 0,3%.

Вирощування медичного канабісу.

Ліцензійні умови вирощування незабаром розгляне Кабмін, кажуть в МОН. Під ліцензійний контроль підпадатиме обіг медичних конопель від вирощування до продажу в аптеці.

Порядок купівлі насіння рослин.

Насіння повинно мати сертифікат якості, а також бути зареєстрованим у Державному реєстрі сортів рослин, які придатні для поширення в Україні.

Дослідження на вміст тетрагідроканабінолу (ТГК)

Дослідження вмісту ТГК повинні здійснювати лише в державних лабораторіях, а зразки рослин відбиратимуть за участі Національної поліції.

Електронна система обігу.

Всі операції з медичним канабісом повинні бути зареєстровані в електронній системі упродовж наступного дня після їх здійснення. До системи треба вносити, зокрема інформацію про вирощування насіння, посів, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівля, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо.

Імпорт рослинної субстанції.

Для ввезення в Україну потрібно отримати відповідний дозвіл у Держлікслужбі, а також не перевищувати встановлені державою квоти. Субстанція реєструватиметься як активний фармацевтичний інгредієнт.

Ліки на основі медичного канабісу.

Ліки можна виготовляти в умовах аптеки та призначати за рецептом пацієнтам, яким не допомагають звичайні лікарські засоби. Купити ліки на основі медичного канабісу можна лише за електронним рецептом, де вказана лікарська форма та дозування, а також назви речовин, які входять до складу.

Ввезення ліків для особистого використання.

Люди, які в’їжджають або виїжджають з України, можуть мати при собі ліки на основі медичного канабісу в обсязі, що не перевищує визначений рецептом лікаря.

Медичний канабіс від звичайного відрізняється вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) – речовини, що дає наркотичний ефект, а саме викликає відчуття ейфорії, змінює свідомість і поведінку.

У медичному канабісі ТГК мало, натомість багато канабідіолу, який знімає біль, розслабляє, налагоджує сон та апетит. Лікар виписуватиме пацієнту канабіс із певним відсотком ТГК. Аптека під кожного пацієнта робитиме суміш сировини, щоб досягти потрібного відсотку.

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