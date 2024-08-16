Кошти для ЗСУ: Шаблю Ольги Харлан з Олімпіади продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень

Шаблю української фехтувальниці Ольги Харлан, якою вона завдала переможного уколу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, продали на благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ за 10 мільйонів гривень.

Про це в соцмережах повідомив волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула.

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Новим власником шаблі Харлан став харківський футбольний клуб "Металіст 1925".

Дякуємо Ользі за такий цінний артефакт. Ця шабля вже принесла одну перемогу та її ціна скоро принесе перемоги на полі бою. Всі кошти з продажу шаблі будуть направлені на придбання автоматизованих турелей "ШаБля" для піхоти, – зазначили у фонді.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024 Харлан здобула бронзову та золоту медалі. "Бронзу" вона виборола в одиночних змагання, здолавши південнокорейську спортсменку, а "золото" в складі жіночої збірної з фехтування на шаблях – також у матчі проти команди з Південної Кореї.

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