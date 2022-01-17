Євробачення-2022: оголошено довгий список учасників Нацвідбору

Суспільний мовник назвав імена 27 учасників, які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022. А от виконавців, які увійдуть до шортлиста оприлюднять не пізніше 24 січня 2022 року.

Серед музикантів є як добре відомі виконавці, так і артисти-початківці. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Нацвідбору-2022.

Це цікаво: Love It When You Hate Me: Авріл Лавін потішила фанатів новим синглом

Зазначимо, фінал Нацвідбору пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

"Через пандемію Нацвідбір не проводився з 2020 року, за цей час в українських музикантів явно накопичилася енергія та матеріал і гідних заявок було дуже багато! Однак на цьому етапі великої кількості суперечок серед оргкомітету не було і довгий список сформувався доволі швидко", – прокоментував Ярослав Лодигін, член правління Суспільного.

Знайомимося з учасниками!

Переможцем Євробачення-2021 став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Тож Євробачення-2022 прийматиме Італія, а саме місто Турин. Фінал конкурсу відбудеться на арені PalaOlimpico 14 травня. Півфінали 10 та 12 травня.

І ще: Won't Stand Down: дивіться новий кліп Muse, знятий у Києві