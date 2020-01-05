В Одесі розквітли проліски: фото

Через аномально теплу погоду в Україні почали цвісти рослини. Зокрема, в Одесі зацвіли проліски.

Одеські кореспонденти виявили квіти в районі Черемушек.

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Однак, невеликі заморозки на вихідних все-таки доберуться до України.

Зазвичай ці квіти цвітуть навесні – в березні або квітні, а в теплих країнах – в грудні і січні. Тим часом у Дніпрі вийшли із зимової сплячки змії. Так, в будинок мешканки міста залізла змія, на допомогу жінці приїхали рятувальники. Про це повідомляє прес-служба місцевої ДСНС.

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