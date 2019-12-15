В Одесі після шторму бачили цікаве природне явище

У мережі показали дивовижні фотографії пляжу Аркадія в Одесі, які вкрилися піною після шторму.

За опублікованими знімками можна подумати, що замість піни на пляжах тут лежить сніг.

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Цікаво, що таке явище для Одеси не є рідкісним. При цьому варто відзначити, що воно відбувається частіше в теплу пору року, ніж взимку. Таке незвичайне явище з'являється через сильний вітер, нульову температуру і розкладання водоростей в морі.

Днями жителі китайського міста Хоргос в провінції Синьцзян злякалися трьох сонць в небі. Містянам пощастило побачити рідкісне явище, яке трапляється на території країни досить рідко.

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