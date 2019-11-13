В Одесі бачили унікальне авто за мільйон доларів

Вулицями Одеси роз'їжджає рідкісний шестиколісний автомобіль Mercedes-Benz Geländewagen G63 AMG 6X6 вартістю близько 1 мільйона доларів!

Унікальний позашляховик помітили на вихідних в центрі міста. Цей автомобіль був випущений лімітованою серією лише у сотню примірників.

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У авто 5,5-літровий турбований V8. Його потужність становить 544 к.с. Вага авто майже 4 тонни. Він здатний розганятися до 100 км/год всього за 7,9 секунди і розвиває максимальну швидкість в 160 км/год. Крім того, йому не страшні ніякі перешкоди на пересіченій місцевості.

На вузьких вуличках в центрі Одеси 5,9-метровому авто нелегко, тим більше, що діаметр розвороту у нього гігантський – майже 15 м.

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