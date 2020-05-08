В Одесі на пляжах збільшилася кількість відпочивальників: фотофакт

В Одесі вже на початку травня десятки людей почали збиратися на місцевих пляжах, попри те, що в Україні діють заходи карантину.

Як пишуть в соціальних мережах місцеві жителі, люди приходять до моря без засобів індивідуального захисту.

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Зокрема, фотографії з місця подій в Facebook опублікував Сергій Кравець. "Можна сказати, сезон відкрито", – написав він.

Нагадаємо, що в Україні було прийнято рішення продовжити карантин до 22 травня, але деякі заклади працюватимуть в умовах обмежувальних заходів вже з 11 травня. При цьому в уряді попросили людей дотримуватися обмежувальних заходів, щоб вони швидше були зняті.

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