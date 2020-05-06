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Коронавірус Карантин День матері

Литва, Латвія й Естонія відкриють внутрішні кордони з 15 травня

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Мандрівнику доведеться перебути 14 днів на карантині - фото 1
Мандрівнику доведеться перебути 14 днів на карантині

Латвія, Литва й Естонія з 15 травня відкриють внутрішні кордони для вільного переміщення громадян. Про це повідомив прем'єрміністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Раніше лідери глави урядів трьох прибалтійських держав поспілкувалися та прийшли до рішення відкрити внутрішні кордони для вільного пересування громадян. Утім, усім, хто приїхав в іншу країну потрібно буде відсидітися два тижні на карантині.

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Нові правила запрацюють з 15 травня. Про це прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш повідомив на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Литва, Латвія й Естонія відкриють внутрішні кордони з 15 травня - фото 402381

Нагадаємо, що в Естонії зараз налічується 1,7 тисячі хворих коронавірусом, у Латвії – 900, а в Литві – 1,4 тисячі інфікованих.

Європейські країни поступово послаблюють обмежувальні заходи. Зазначимо, що Сербія з 7 травня скасовує комендантську годину, введену через коронавірус ще у середині березня.

Що ж стосується України, то сьогодні розповіли, коли відновляться міжнародне авіасполучення. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна зможе відновити внутрішнє авіасполучення влітку (швидше за все, це станеться у червні). Натомість міжнародне протягом цього літа може так і не запуститися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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