Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Послаблення карантину в Україні: уряд опублікував список, що відкриють 11 травня

  • 28
З 11 травня уряд послабить карантин - фото 1
З 11 травня уряд послабить карантин

У Кабінеті Міністрів Україні розповіли про те, що зміниться після послаблення карантину. Зокрема, стало відомо, які заклади та установи відновлять свою роботу з 11 травня, а які – ні. Дізнайтесь, що чекає на українців з 11 травня.

На урядовому порталі з'явилася постанова про послаблення карантинних обмежень. У ній розповідається, що буде дозволено українцям з 11 травня.

Актуально: В Офісі президента обговорили запуск транспорту

Згідно з постановою Кабміну, з 11 травня на українців очікує послаблення карантинних обмежень, яке стосуватиметься не лише дозволу прогулюватися парками та відвідувати салони краси. Зміни торкнуться й інших сфер.

Що дозволять з 11 травня:

  • Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;
  • Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
  • Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об'єкт є оператором ринку харчових продуктів);
  • Літній майданчики просто неба у закладах громадського харчування;
  • Торгівля непродовольчими товарами у магазинах (зокрема тих, що розташовані у ТРЦ);
  • Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власників);
  • Стоматології;
  • Салони краси та перукарні;
  • Заклади побутового обслуговування;
  • Тренування спортсменів національних збірних команд;
  • Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
  • Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
  • Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів).
Послаблення карантину в Україні: уряд опублікував список, що відкриють 11 травня - фото 402694

Зокрема, розписаний список вимог, яких мають дотримуватися заклади, які відновлять свою роботу з 11 травня:

  • Соціальне дистанціювання;
  • Масковий режим;
  • Регулярна дезінфекція;
  • Дотримання протиепідемічних заходів.
Масковий режим з 11 травня не скасовується - фото 402696
Масковий режим з 11 травня не скасовується

Крім того, у постанові нагадали, що залишиться забороненим після 11 травня до прийняття наступного рішення:

  • Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
  • Кінотеатри й театри;
  • Метрополітен;
  • Громадський транспорт без спецпропусків;
  • Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;
  • Регулярне залізничне перевезення;
  • Спортзали та фітнес-центри;
  • Університети, школи, дитячі садочки;
  • Проведення масових заходів;
  • Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);
  • Перебування у громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;
  • Перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;
  • Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
  • Самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції.

Нагадаємо, що станом на ранок 7 травня в Україні виявлено 13 691 випадок інфікування коронавірусом. За попередню добу було зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. На початок дня, 7 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 35 904 таких повідомлення.

Читайте також: Чіпізація населення в Україні: спростовуємо новий вірусний фейк

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1266
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
  • 05 травня, 14:00
  • 203
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2273023
Загрузка...
Новини