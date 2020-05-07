Послаблення карантину в Україні: уряд опублікував список, що відкриють 11 травня

У Кабінеті Міністрів Україні розповіли про те, що зміниться після послаблення карантину. Зокрема, стало відомо, які заклади та установи відновлять свою роботу з 11 травня, а які – ні. Дізнайтесь, що чекає на українців з 11 травня.

На урядовому порталі з'явилася постанова про послаблення карантинних обмежень. У ній розповідається, що буде дозволено українцям з 11 травня.

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Згідно з постановою Кабміну, з 11 травня на українців очікує послаблення карантинних обмежень, яке стосуватиметься не лише дозволу прогулюватися парками та відвідувати салони краси. Зміни торкнуться й інших сфер.

Що дозволять з 11 травня:

Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;

Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;

Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об'єкт є оператором ринку харчових продуктів);

Літній майданчики просто неба у закладах громадського харчування;

Торгівля непродовольчими товарами у магазинах (зокрема тих, що розташовані у ТРЦ);

Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власників);

Стоматології;

Салони краси та перукарні;

Заклади побутового обслуговування;

Тренування спортсменів національних збірних команд;

Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;

Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;

Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів).

Зокрема, розписаний список вимог, яких мають дотримуватися заклади, які відновлять свою роботу з 11 травня:

Соціальне дистанціювання;

Масковий режим;

Регулярна дезінфекція;

Дотримання протиепідемічних заходів.

Масковий режим з 11 травня не скасовується

Крім того, у постанові нагадали, що залишиться забороненим після 11 травня до прийняття наступного рішення:

Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;

Кінотеатри й театри;

Метрополітен;

Громадський транспорт без спецпропусків;

Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;

Регулярне залізничне перевезення;

Спортзали та фітнес-центри;

Університети, школи, дитячі садочки;

Проведення масових заходів;

Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);

Перебування у громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;

Перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;

Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

Самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції.

Нагадаємо, що станом на ранок 7 травня в Україні виявлено 13 691 випадок інфікування коронавірусом. За попередню добу було зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. На початок дня, 7 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 35 904 таких повідомлення.

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