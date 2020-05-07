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Послаблення карантину в Україні: уряд опублікував список, що відкриють 11 травня
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У Кабінеті Міністрів Україні розповіли про те, що зміниться після послаблення карантину. Зокрема, стало відомо, які заклади та установи відновлять свою роботу з 11 травня, а які – ні. Дізнайтесь, що чекає на українців з 11 травня.
На урядовому порталі з'явилася постанова про послаблення карантинних обмежень. У ній розповідається, що буде дозволено українцям з 11 травня.
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Згідно з постановою Кабміну, з 11 травня на українців очікує послаблення карантинних обмежень, яке стосуватиметься не лише дозволу прогулюватися парками та відвідувати салони краси. Зміни торкнуться й інших сфер.
Що дозволять з 11 травня:
- Парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;
- Дитячі та спортивні майданчики на вулиці;
- Діяльність закладів громадського харчування на винос (за умови, що об'єкт є оператором ринку харчових продуктів);
- Літній майданчики просто неба у закладах громадського харчування;
- Торгівля непродовольчими товарами у магазинах (зокрема тих, що розташовані у ТРЦ);
- Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників (приймання відвідувачів за рішенням власників);
- Стоматології;
- Салони краси та перукарні;
- Заклади побутового обслуговування;
- Тренування спортсменів національних збірних команд;
- Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів;
- Діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації;
- Здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів).
Зокрема, розписаний список вимог, яких мають дотримуватися заклади, які відновлять свою роботу з 11 травня:
- Соціальне дистанціювання;
- Масковий режим;
- Регулярна дезінфекція;
- Дотримання протиепідемічних заходів.
Крім того, у постанові нагадали, що залишиться забороненим після 11 травня до прийняття наступного рішення:
- Фудкорти та зони розваг у ТРЦ;
- Кінотеатри й театри;
- Метрополітен;
- Громадський транспорт без спецпропусків;
- Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;
- Регулярне залізничне перевезення;
- Спортзали та фітнес-центри;
- Університети, школи, дитячі садочки;
- Проведення масових заходів;
- Переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей);
- Перебування у громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора;
- Перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих;
- Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- Самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції.
Нагадаємо, що станом на ранок 7 травня в Україні виявлено 13 691 випадок інфікування коронавірусом. За попередню добу було зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. На початок дня, 7 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 35 904 таких повідомлення.
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